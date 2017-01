De Porsche 911 GTS is strakgetrokken

De Duitsers knallen er maar meteen vijf modelvarianten uit.

De nieuwe GTS is vanaf de maand maart van dit jaar te bestellen als Carrera, Carrera 4 (beide als coupé en cabriolet) en als Targa 4. Onder de kap ligt uiteraard de geblazen 3.0 zescilinder, die in dit verband goed is voor 450 pk in plaats van 420 pk in de gewone Carrera. Het koppel van de GTS bedraagt 550 Nm.

Alle GTS’en zijn leverbaar met de handbak met zeven verzetten of de optionele PDK. Porsche Active Suspension Management (PASM) is standaard op dit model en alle varianten staan dan ook op het PASM sport chassis, welke 10 mm lager bij het asfalt hangt.

Prestatiescijfers? Hebben we! De snelste GTS is de Carrera 4 Coupé met PDK en Sport Chrono-pakketje. Deze gaat van 0-100 km/u in 3,6 tellen. De hoogste topsnelheid is voor de Coupé met RWD en een handbak, deze gaat 312 km/u. Wel drukt Porsche ons op het hart dat alle varianten de 300 km/u ruimschoots halen.

Qua uiterlijk onderscheidt de GTS zich van andere elfjes met de brede koets, iets gewijzigde aerodynamica, smoked achterlichten, zwarte details (luchtinlaat vóór, een streep tussen de achterlichten en uitlaatpijpjes). Ook in het interieur zijn de nodige GTS-details aanwezig, daarvoor verwijzen we je naar de gallery. Een rijtest met de vorige GTS check je trouwens HIER.

Nederlandse prijzen zijn op moment van schrijven niet bekend. In Duitsland kun je ‘m echter al bestellen, dus we verwachten binnen afzienbare tijd te kunnen melden wat de GTS hier kost.