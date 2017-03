De Renault ZOE is de aantrekkelijkste elektrische auto

Wij vertellen je waarom.

De Renault ZOE is de eerste betaalbare 100% elektrische auto met een actieradius van 400 km NEDC. Die actieradius neemt voor de zakelijke veelrijder een belangrijke drempel weg om nu écht te kiezen voor een 100% elektrische auto. Met de wijzigingen in het bijtellingsregime van 2017, waarbij alle fiscale voordelen voor plug-in hybrides vervallen en alleen nog 100% elektrische auto’s profiteren van 4% bijtelling, is de Renault momenteel de aantrekkelijkste 100% elektrische auto op de markt. Aantrekkelijk inderdaad, want qua design is de ZOE perfect gelukt! De Renault ZOE is daarom per direct leverbaar met keus uit twee nieuwe carrosseriekleuren, namelijk Rouge Intense en Gris Titanium.

Met een speciale app wordt het opladen van de ZOE via het merendeel van de openbare laadpunten in Europa nog eenvoudiger, ook al zijn ze eigendom van verschillende exploitanten. De bestuurder kan betalen met behulp van de smartphone-app of met een RFID-badge. In de eerste helft van 2017 zullen nieuwe features worden toegevoegd aan de Z.E.-app die het rijden in de Renault ZOE nog prettiger maken, zoals deur-tot-deur navigatie* . Ook handig: batterijlaadmanagement op afstand. De my Z.E. Interactive smartphone-app verbindt ZOE-eigenaren met hun auto – zelfs als ze niet in de auto zitten – om het laadproces te optimaliseren. Zo kun je op afstand gegevens opvragen, zoals het laadniveau, de verwachte resterende actieradius, de resterende laadtijd etc. Ook wordt de eigenaar geïnformeerd als het laden start en eindigt. Maar je kan ook diverse functies van de auto bedienen, waaronder de stand van de klimaatregeling (interieurtemperatuur) en het laadproces van de batterij. Meer weten? Check renault.nl/zoe.

* Beschikbaar in Nederland vanaf tweede kwartaal 2017