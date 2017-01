De Skoda Kodiaq Sportline is een beer in joggingpak

Nadat Skoda ons afgelopen week al voorstelde aan de Kodiaq Scout, is het nu tijd voor de sportieve variant.

De verschillen ten opzichte van de gewone Kodiaq’s (rijtest) betreffen louter het uiterlijk, dus wie had gehoopt op extra pk’s komt bedrogen uit. Dat gezegd hebbende kan je het sportpakketje niet op álle Kodiaq’s krijgen. Alleen varianten met vierwielaandrijving en minimaal 150 pk kunnen worden uitgerust met de sportieve looks. Daarmee wil Skoda waarschijnlijk voorkomen dat de Kodiaq Sportline een schaap in berenkleding wordt.

De uiterlijke opsmuk bestaat met name uit zwart gemaakte details. De grille, dakrails, sierlijsten rond de ramen en spiegelkappen zijn bijvoorbeeld zwart. Aan de achterkant is er wel een klein zilverkleurig element boven de uitlaten toegevoegd dat over de gehele breedte van de auto loopt. Standaard beschikt de Kodiaq Sportline over 19″ wielen. Optioneel zijn er ook nog dub-zeros verkrijgbaar. Een badge op het voorscherm tenslotte laat andere bestuurders weten dat ze deze beer beter met rust kunnen laten bij het stoplicht.

In het interieur vind je sportieve stoelen terug met alcantara en aluminium pedalen. Tevens kan je op het display bekijken hoeveel G-Force er op je inwerkt terwijl je enorm hard een bocht doorscheurt. Ook nuttige zaken zoals de temepratuur van de olie en koelvloeistof kan je overigens bekijken op het scherm.

De Sportline wordt officieel aan het publiek voorgesteld in maart op de Salon van Genève.