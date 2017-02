Deze CL500 Designo is een geweldige youngtimer

Dankzij de persoonlijke aanpak is deze CL nét even anders dan de doorgaans grijze varianten.

Met labels als Audi Exclusive en Lamborghini’s Ad Personam is het personaliseren van je bolide weer helemaal in. Vergeet niet dat deze programma’s bij diverse merken al jaren worden toegepast.

Deze CL met Designo extra’s uit 2001 is daar een voorbeeld van. Het model wordt tegenwoordig al snel geassocieerd met foute figuren. Deze occasion bewijst dat het ook anders kan. In plaats van de term ‘pooierbak’ komen de termen elegant, chique en strak in mij naar boven. Ja, we hebben het hier nog steeds over een zestienjaar oude Mercedes CL.

De coupé valt tegenwoordig onder de youngtimer regeling en kan dus zakelijk met 35 procent bijtelling over de dagwaarde worden gereden. Het model is uitgevoerd in de kleur Mystic Blue. Deze kleur komt voor een deel terug in het interieur op de lederen stoelen en interieurlijsten. De 306 pk sterke CL500 heeft 181.000 kilometer op de teller staan. Ondanks de wat hogere stand oogt de Merc meer dan keurig. Daarnaast kun je een goede indicatie krijgen wat je eventueel te wachten staat dankzij ons aankoopadvies over de C215.

Volgens de aanbieder was niemand minder dan Willem Endstra de eerste eigenaar van de bolide. Een bron wordt echter niet genoemd en dus nemen we dat detail voor nu met een korreltje zout. De vraagprijs van de Mercedes bedraagt 16.450 euro.

Met dank aan een ieder voor de tip!