Deze Insta-collectie overtreft alles

Nee echt!

Onlangs presenteerde Rolls-Royce hun one-off Sweptail; een unieke auto die speciaal voor een puissant rijke klant werd ontworpen en gebouwd. Naar verluidt kostte dit project fors zo’n 13 miljoen USD, maar de naam van de eigenaar hielden de mannen in Goodwood onder de pet.

Gelukkig blijven dergelijke zaken dankzij social media nooit lang geheim, zeker als de persoon in kwestie zelf de publiciteit opzoekt. De eigenaar luistert naar de naam Sam Li en resideert te Hong Kong. Onder de alias @mwvmnw plempt deze man geregeld fraaie plaatjes van z’n bizarre collectie op het web.

Zo bezit Li een enorme collectie bijzondere Ferrari’s, waaronder de FXX K en meerdere héle zeldzame F40’s. Ook een McLaren F1 GTR Longtail prijkt in de collectie, net als twee P1’s, genoeg dure Porsches om een showroom mee te vullen en nog veel meer fraais.

We hebben enkele plaatjes voor je in de gallery gepropt, doe er je voordeel mee. Ondergetekende zou overigens graag een ritje maken in de Diablo GTR of de Bentley.

Dank aan @willempieee en @jk911 voor de tips onder het Rolls-artikel!