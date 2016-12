Deze Volvo-occasion komt met een mooi verhaal

Praktisch en eerlijk een auto aanbieden doe je zo.

Een advertentie is zoveel leuker als de aanbieder een (klein) verhaal kan vertellen over zijn of haar bolide. Je komt meer te weten over het voertuig waardoor je sneller kunt oordelen of het de occasion van je dromen is. Bij sommige verhalenvertellers krijg je overigens eerder nachtmerries dan een goed gevoel, maar dat terzijde.

Deze Volvo 240 uit ’93 heeft (vermoedelijk) 291.000 gelopen en heeft dus genoeg van de wereld gezien. Dat wordt duidelijk uit het verhaal van de aanbieder. Het stuk blik op vier wielen en een kenteken komt een beetje tot leven wanneer de adverteerder over de historie schrijft.

Wij zijn de derde eigenaar. De eerste eigenaar -een arts- heeft 11 jaar in deze auto gereden. Volgens de nog aanwezige facturen en de historie middels de OVI, is de auto in Londen op naam gezet. Na daar enkele maanden te hebben rondgereden is overgestoken naar Nederland. De tweede eigenaar heeft 2 jaar met de auto rond en in Den Haag gereden.

De aanbieder blijkt nog goudeerlijk ook. Hij geeft toe dat de 240 niet in een beste staat verkeerd. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan bij een eventuele bezichtiging. Ook heeft de station wat deukjes opgelopen. “Had de auto maar geen Volvo moeten worden”, aldus de adverteerder. Over de huidige kilometerstand bestaan wat twijfels.

Ik denk dat er nu zo’n 3 ton opstaat. Op de teller staat 271000, maar het tandwieltje van de teller is -zoals bij de meeste 240’s- afgebroken. Vervangen schijnt niet moeilijk te zijn. Ik heb me er niet aan gewaagd….lees: twee linkerhanden….

Ook over de prijs heeft de aanbieder wat te zeggen. Hij nuanceert de vraagprijs van 2.000 euro door te zeggen dat het nog steeds een goede auto is. De auto gaat weg omdat deze naar eigen zeggen te weinig wordt gebruikt. “Dat scheelt ons weer zo’n 100 euro pm (wegenbelasting, verzekering en parkeervergunning…)”, schrijft de Volvo-rijder.

Met dank aan Henk Peter voor de tip!