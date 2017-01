Dit is de Alfa Romeo Stelvio First Edition

Ach bestel mar, bestel mar, bestel mar...

Het moment waarvan je nooit helemaal zeker wist dat ooit komen zou is nu daar! Je kan daadwerkelijk deze Alfa Romeo Stelvio bestellen. Letterlijk nu op dit moment. En om die gelegenheid luister bij te zetten, gooit Alfa er maar meteen een dikke First Edition tegenaan, net als destijds bij de 4C (rijtest). Hoewel in het geval van die laatste heette de eerste editie Launch Edition.

Onder de kap van de eerste Stelvio’s huist een 2.0-liter grote vierpitter met 280 pk en deze is gekoppeld aan vierwielaandrijving. Deze combinatie zal fans van de Giulia Veloce bekend in de oren klinken. Voor de klassieke sprint volstaat 5,7 seconden, wat volgens Alfa betekent dat de Stelvio de snelste in zijn klasse is. Welke klasse dat dan precies is volgens Alfa weten we niet, maar hoe dan ook is Alfa’s SUV met deze motor dus redelijk rap.

Het voordeel van zo’n First Edition is doorgaans dat ze niet karig zijn uitgerust, denk bijvoorbeeld aan de Edition 1 modellen van AMG. De Alfa is hierop geen uitzondering. Naar eigen zeggen wil Alfa de eerste klanten van de nieuwe Stelvio met de First Edition vooral laten ervaren hoe Alfa Romeo dit segment benadert.

Dat betekent aan de binnenzijde ouderwetse Italiaanse luxe zoals fijn leder op de verwarmbare stoelen en echt hout op het dash, maar ook een modern 3D-navigatie systeem ontwikkeld in samenwerking met Magneti Marelli. De buitenkant wordt verfraaid door 20-inch lichtmetalen velgen, gekleurde remklauwen, Bi-Xenon verlichting met LED mistlampen, privacy glas achter en ‘courtesy verlichting’ bij de deurhendels.

Blijft natuurlijk de prangende vraag over wat Alfa wil hebben voor al dit moois. Navraag leerde echter dat de prijzen op dit moment nog niet bekend zijn. We wachten in spanning af.