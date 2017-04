Dit is de Chinese Volvo V40

Geely, het moederbedrijf van Volvo, heeft het platform van de aankomende Volvo V40 gebruikt voor een serie modellen die onder de naam Lynk & Co. worden gepresenteerd. Dit is de 03.

Eerder al schreven we over de Lynk & Co. 01, een crossover die staat op het platform van de nog te introduceren Volvo XC40. De 03 is een sedan die is gebaseerd op het onderstel van de huis-tuin-en-keuken V40. Helaas zijn de Chinezen niet al te scheutig geweest met informatie over deze auto.

We verwachten echter dat de 03 dezelfde 1.5 driecilinder met turbo uit de 01 krijgt. Bovendien wordt er gesproken over een volledig elektrische versie én een plug-in hybride. Je kijkt nu overigens nog naar een prototype. Geely is van plan om de auto’s onder het Lynk & Co.-label later dit jaar in China op de markt te brengen, waarna de Verenigde Staten en Europa zullen volgen.

Bovendien zet het merk in op deelauto’s en andere hippe vormen van mobiliteit.