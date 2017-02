Dit is de DS 7 Crossback

Je kunt in je ogen wrijven tot je een ons weegt, maar het is niet de Audi Q7.

Met enige regelmaat lezen we verzoekjes in de comments om te stoppen met het vergelijken van het design van de ene auto met dat van de andere. Doen we niet, want we houden van diversiteit op de weg! Deze DS 7 Crossback is beslist geen lelijke auto, maar het design blies ons niet bepaald van de sokken. De reden? Niet vernieuwend en dat valt me juist van DS, dat ons bijvoorbeeld de guitige en lekker frisse DS 3 bracht, een beetje tegen.

Hoe het ook zij, de auto wordt binnenkort officieel gepresenteerd en één van de belangrijkste nieuwtjes is de komst van een hybride aandrijflijn die luistert naar de naam E-Tense. Maar we lopen op de zaken vooruit. De DS 7 krijgt aan de voorzijde meedraaiende LEDs en achter 3D verlichting met “lasergraveertechnologie”. Het interieur werd aangekleed met twee 12 inch schermen. Het ene scherm is bedoeld voor onder meer navigatie en de multimedia interface, het andere scherm showt het digitale instrumentenpaneel. Verder kan het interieur met vijf thema’s worden gepersonaliseerd.

Door naar de motoren. De E-Tense is goed voor 300 pk en AWD, gecombineerd met de meest recente 8-traps automaat. Deze versie 60 kilometer emissievrij kunnen rijden dankzij de 13 kWh batterij die in standaardmodus in 4,5 uur wordt opgeladen. Daarnaast komt er een benzinemotor met 130, 180 of 225 pk en twee diesels met 130 of 180 pk. Die eerste diesel is leverbaar met zesbak of 8-traps automaat, die andere alleen met de automaat. Verder is uiteraard gedacht aan de broodnodige veiligheidssystemen.

Het design van de DS 7 is trouwens gebaseerd op dat van de DS Divine Concept en de E-Tense Concept.