Dit is de goedkoopste BMW 1M van Marktplaats

We moeten het tegenwoordig stellen met de BMW M2. De 1M Coupé is en blijft echter in mijn ogen het lekkerste moderne bommetje van BMW. Dit heeft te maken met een aantal ingrediënten: de aanwezigheid van het speelse en eenvoudig te chippen N54B30TO-blok. De looks die de auto compact en snel doen ogen, zonder dat het schreeuwerig wordt. En als laatste: de rijeigenschappen. Dit laatste is op basis van alle positieve verhalen die er over gesproken en geschreven zijn. Ondergetekende heeft helaas nog nooit gespeeld met een 1M.

Daarnaast schopte de 1M nét tegen de grens van het probleem dat vrijwel alle M-producten van BMW momenteel hebben: obesitas. Neem nu de M2. Op de website van de Duitse autofabrikant staat het volgende:

De compacte M 6-cilinder-in-lijn van de BMW M2 Coupé bewijst dit op zeer indrukwekkende wijze: deze krachtbron katapulteert de 1.570 kg lichte auto met 272 kW (370 pk) moeiteloos naar een maximale 250 km/h.

1.570 kg en ‘licht’ in één zin noemen. Je moet het maar durven. De 1M heeft daarentegen een gewicht van 1.470 kg. Ook niet slankste van de klas. De compacte coupé blijft daarmee wel onder de grens van 1.500 kilo.

Terug naar de occasion. Het betreft een witte 1M uit 2012 met 81.912 km op de klok. Rij er geen 300.000 kilometer mee en de waarde blijft stabiel. Zet je ‘m weg in een schuurtje dan maak je er in de toekomst zelfs dikke winst op. Dat doen met een 1M is echter een hoofdzonde en moet je gewoon niet willen. De coupé wordt aangeboden in Zwaag, Noord-Holland voor 51.950 euro. Door het ontbreken van een typeaanduiding oogt deze 1M nog eens extra clean.