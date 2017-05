Dit is de Jaguar XE SV Project 8 [600 pk]

Ze hebben bij Jaguar weer eens een fles Jägermeister achterover geslagen.

Een andere verklaring is niet te vinden voor dit idee. De Britse autofabrikant heeft groen licht gegeven aan Special Vehicle Operations (SVO) om een extreme variant van de XE (rijtest) te maken. Het gaat hier niet om een of andere concept, maar het beest gaat daadwerkelijk in productie.

Het apparaat zal luisteren naar de naam XE SV Project 8 en onder de kap van de powersedan ligt de supercharged 5.0-liter V8 die we natuurlijk kennen van de F-Type R. In deze XE is het blok goed voor 600 pk, waarmee de Project 8 de Alfa Q, de Merc-AMG C63 S en de BMW M4 ver achter zich laat.

Jaguar Land Rover gaat 300 stuks bouwen van de supersedan. De Britten hebben een reeks plaatjes vrijgegeven waar de XE is te zien op de Nordschleife. In juni zal het doek worden getrokken van de XE SV Project 8 op het Goodwood Festival of Speed. Meer specs en info zal ook dan bekend worden gemaakt. SVO spreekt over de extreemste straatlegale auto die ze ooit hebben gemaakt.