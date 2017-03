Dít is de minst ordinaire Brabus op Marktplaats

Brabus en ingetogen. Kan dat eigenlijk wel?

Het mag geen geheim zijn dat wij op de Autoblog-redactie fan zijn van snelle stationwagons. Een getunede snelle stationwagon is natuurlijk helemaal gaaf. Een ruime en snelle auto die net even wat sterker en dus sneller is, is helemaal mooi meegenomen. Een nadeeltje volgens ondergetekende is dat het het er meestal wel dik bovenop ligt. Een ABT RS6+ is natuurlijk erg gaaf, maar zelfs mijn oma kan zien dat het een snelle auto is. Dat gaat toch wel een beetje ten koste van het sleeper-gehalte.

Dat is bij deze Brabus veel beter voor elkaar. Ook bij Brabus kun je terecht voor hele dikke stationwagons. Als je een beetje zorgvuldig te werk gaat, kun je ook met iets stijlvols aankomen, zoals dit exemplaar. Deze Brabus CLS B50 Shooting Brake begon zijn leven als Mercedes-Benz CLS500. Met 408 pk is dat van zichzelf al geen stakker. Met de PowerXtra CGI-kit komen daar nog eens 92 paarden bij, waardoor je toevallig precies op 500 pk uit komt. Ook het maximum draaimoment ging omhoog: nu heb je 720 Nm tot je beschikking. Dat is toch even 120 Nm méér dan voorheen.

Deze krachten worden in dit geval verdeeld over alle vier de wielen. De sprint naar 100 duurt slechts 4,7 seconden. De topsnelheid is nog altijd begrensd op 250 km/u, maar deze kan opgehoogd worden naar 275 of zelfs 300 km/u. De verdere modificaties zijn allemaal redelijk subtiel gehouden. De bumperkit kan ermee door, de vier ronde uitlaatpijpen zijn nog enigszins subtiel en de 19 inch velgen staan uitstekend. Enige detonatie is de grote ‘B’ in plaats van de ster. Oh, en die instapverlichting is een beetje tacky. Het interieur is verder grotendeels standaard. Gelukkig maar, want dat was van huis uit al keurig. Qua uitrusting mis je verder helemaal niets, er zit zelfs een panoramadak op!

Dan komen we nu eigenlijk bij het grootste minpunt van deze auto: zijn prijs. Omdat het een exemplaar uit 2016 is met erg weinig kilometers (3.250) zijn de kosten voor aanschaf een dingetje. De aanbieder wil er graag 119.500 euro voor hebben. Voor de goede orde: een standaard CLS500 4-Matic Shooting Brake kostte vorig jaar 126.500. Kostte, want de ‘500’ is niet meer leverbaar (de CLS400 en CLS63 AMG nog wel, overigens).

Jij wilt deze ideale wintersportmobile kopen? De advertentie vind je HIER.