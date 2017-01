Dit is de nieuwe Audi SQ5

Daar is 'ie dan!.

Het grootste deel van de zweverige marketingpraat laten we even voor wat het is, want jij wil natuurlijk alleen maar weten hoeveel pk’s en Nm’s er onder de kap van deze SQ5 huizen. Wel: de 3.0 TFSI is goed voor 354 pk en 500 Nm. Een en ander is mogelijk gemaakt door hocus pocus met de compressie. De compressieslag wordt namelijk verkort en de arbeidsslag verlengd, wat een hogere compressie mogelijk maakt. Als de tijd daar is kunnen we hier best eens wat dieper op in duiken.

Wakker worden, we hebben prestatiecijfers voor je! 0-100 km/u duurt 5,4 tellen en de top ligt op 250 km/u. Dat alles bij een testverbruik van 8,3 l/100 km en een uitstoot van 189 gram CO2/km. Nog even kort over die motor. De mechanische compressor heeft plaatsgemaakt voor een vette twin-scroll turbo die bovendien tussen de cilinderbanken in ligt, net als bij een Hot-V het geval is. Verder is het blok gekoppeld aan een 8-traps tiptronic.

Audi belooft een spannend weggedrag en dynamisch bochtenwerk. Bij het insturen zou de SQ5 langer neutraal blijven in plaats van ondersturen, dus die grappen kunnen de prullenbak in. Adaptieve Continuous Damping Control-dempers zijn standaard, luchtvering staat dan weer op de (ongetwijfeld gepeperde) optielijst.