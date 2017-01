Dit is de nieuwe hippiebus van Volkswagen

In Detroit, zo'n beetje de geboorteplaats van alles met een volvette V8 onder de kap, presenteert Volkswagen een nieuwe telg uit de I.D.-familie.

Dat betekent groen, groener, groenst! Deze conceptuele I.D. Buzz wordt op alle vier de wielen aangedreven door twee elektromotoren en legt volgens VW zelf feilloos een link tussen de elektrische toekomst en het verleden. Op de beurs in Parijs zagen we vorig jaar al de gewone I.D. en dit is dus de veelpersoons variant.

Volkswagen claimt dat de I.D. Buzz een bruikbare range combineert met een zee aan binnenruimte. Helaas houdt het merk de kaarten tegen de borst en krijgen we vooralsnog niet te weten hoe ver de bus komt op een volgeladen accupakket. Desondanks moeten we toegeven dat de Buzz er helemaal niet slecht uitziet, bovendien oogt ‘ie net iets minder conceptueel dan de gewone I.D.