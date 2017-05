Dit is de snelste BMW M5 van Marktplaats

En de auto spreekt nog Italiaans tegen je ook!

Voor de okkazie van de dag doen we wederom een beroep op niemand minder dan @rachid. Hij zag deze M5 staan op Marktplaats en dacht, daar moet autoblog maar wat mee doen. Liefst zouden we natuurlijk een blokje omgaan met het ding, maar hij staat in Hengelo. Dus ja, dan houdt het op.

Gelukkig kunnen we er wel een stukje over schrijven. Zoals je wel gezien zal hebben gaat het om een F10 M5, oftewel het model dat op het punt staat vervangen te worden door de nieuwe F90 M5. De nieuwe generatie opper-Fünfer krijgt uiteraard weer net wat meer powah dan zijn voorganger, maar níet meer dan dit exemplaar.

Deze zwarte M5 is namelijk een beetje gekieteld door DBM Engineering en levert nu (op premiumbenzine met een octaangetal van 102) 796 pk. Zodoende heeft de F10 M5 dus eindelijk voldoende vermogen. Een andere bekende tekortkoming (maar dan echt) van de auto betreft het geluid, maar ook dat is aangepakt. Er zit een speciale klappenauspuff onder waarvan de kleppen bestuurd kunnen worden door middel van een afstandsbediening.

Het tuningsverhaal wordt afgemaakt door wat de handelaar omschrijft als ‘zelf ontworpen 21 inch ADV1 velgen uit één blok aluminium’, tech die laserguns en radars vernachelt én…een trekhaak.

Af fabriek was de auto overigens ook al uitgerust met een hele batterij aan alfanumerieke combinaties uit BMW’s optie-lijst. Gezien het feit dat het Duitse Dickschiff naar verluidt origineel geleverd is door Dusseldorp BMW is de opvallendste hiervan waarschijnlijk deze:

S855 Language version Italian

Beslis zelf of deze M5 Laura Pausini met een stel Duitse herder-pups aan de Adriatische Zee is, of meer Angela Merkel op een paar Prada’s bij Hotel Seeblick. De teller staat op 69.950 kilometers en de vraagprijs is iets lager dan dat getal, namelijk 64.750 Euro.

Bedankt Rachid voor de tip!