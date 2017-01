Dit kost de 675LT Carbon Series MSO als occasion

Gelimiteerde supercars zijn nu eenmaal flink aan de prijs. De McLaren 675LT Spider is geen uitzondering.

Sinds 2016 levert McLaren de dakloze variant van de 675LT aan klanten en langzaam maar zeker vinden exemplaren van de gelimiteerde cabrio hun weg naar de occasionmarkt. Net zoals andere exclusieve supercars is ook de 675LT Spider stevig aan de prijs als tweedehandsje. Helemaal als het de zeldzamere Carbon Series MSO-variant betreft. Van deze versie zijn er namelijk maar 25 stuks.

Een gelimiteerde variant van een gelimiteerde auto dus. Yo dawg! In vergelijking met de reguliere 675LT Spider beschikt de Carbon Series over 40 procent meer carbon. Daarnaast sloegen deze 25 bijzondere cabrio’s het spuit-stadium over. Het resultaat is een geweldige naakte carbon look.

Eén van deze 25 speciaaltjes wordt te koop aangeboden in Frankrijk. Op de teller staan slechts 100 gereden kilometers. McLaren heeft de cabrio in november 2016 geleverd. Het carbon feestje wordt gecombineerd met oranje accenten. Vraagprijs: 750.000 euries.