Dit krijgen de F1 teams betaald in 2017

Er is veel discussie rondom de beloningsstructuur van de teams in de F1. Dit zijn de laatste harde cijfers.

Binnen de sport gaan er momenteel veel stemmen op dat de beloningsstructuur op de schop moet. Vooral de kleinere teams hebben bezwaar tegen de manier waarop de weelde verdeeld wordt in de F1. Dat is ook wel logisch, want enkele (traditionele) grootmachten hebben voor zichzelf een lekkere bonus bedongen. Aan de ene kant is dat dus geen goed voorbeeld van eerlijke competitie. Aan de andere kant kan je niet ontkennen dat het team van Ferrari een grotere waarde voor de sport heeft dan het team van, pak hem beet, Force India. Dat Ferrari dat gegeven vertaald wil zien in klinkende munt is ergens ook wel weer begrijpelijk.

Liberty Media lijkt bereid te zijn iets te willen veranderen aan de status quo. Het probleem is echter dat het oude Concorde Agreement, getekend tussen de teams en Bernie, nog geldig is tot en met 2020. In dit verdrag wordt ook de verdeling van de inkomsten gestipuleerd.

Enfin, vorig jaar berichtten we je al eens over deze kwestie, inclusief de harde cijfers van dat jaar. Autosport heeft inmiddels ook de cijfers van dit jaar te pakken. In totaal mogen de teams zo’n 940 miljoen verdelen. Dat is 68 procent van de totale inkomsten van de FOM. Vervolgens wordt dit bedrag op basis van verschillende grondslagen verdeeld onder de teams.

Verdeling F1-geld 2017, bedragen in miljoenen USD

# in WK basis prestatie CCB LST Anders Totaal Ferrari 3 36 41 35 68 180 Mercedes 1 36 61 39 35 171 Red Bull Racing 2 36 52 39 35 161 McLaren 6 36 31 30 97 Williams 5 36 33 10 79 Force India 4 36 36 72 Scuderia Toro Rosso 7 36 23 59 Renault (Lotus) 9 36 16 52 Sauber 10 36 13 49 Haas F1 8 0 19 19

Het eerste deel is een algemeen bedrag. Opvallend hieraan is dat Haas F1 deze betaling niet krijgt. Dat komt omdat je er alleen voor in aanmerking komt als je de afgelopen drie jaar gemiddeld een van de top-10 teams was. Daar Haas F1 vorig jaar haar debuutseizoen beleefde, voldoen ze nog niet aan deze eis.

Dat impliceert tegelijkertijd ook dat Manor F1 voor dit jaar nog aanspraak had kunnen maken op haar deel van deze pot. In dat geval zouden alle teams (behalve Haas) 32,5 miljoen krijgen. Door de elfde plaats in het WK van vorig vreesde Manor echter waarschijnlijk dat ze over twee jaar het haasje zouden zijn. Dat zou dus een kroniek van een aangekondigde dood worden. Een tweede pot met geld wordt verdeeld naar rato van de prestaties van de teams.

So far, so good. Tenzij je naam Haas is. Bij de termen ‘CCB’, ‘LST’ en ‘anders’ wordt het verhaal echter schimmig. Dit zijn afzonderlijke bonussen die sommige teams wel krijgen en anderen niet. CCB staat voor ‘Constructors’ Championship Bonus’ en LST voor ‘Long Standing Team payment’. Onder deze noemers staan de bedragen die sommige teams uitonderhandeld hebben met Bernie. Zo kan het dat Ferrari als de nummer drie van vorig jaar meer krijgt dan Mercedes en Red Bull (ondanks dat die twee ook een extraatje krijgen) en dat Force India als nummer vier minder krijgt dan Williams (5de) en McLaren (6de).

We zijn benieuwd hoe Liberty Media dit verhaal gaat aanpakken als ze daar de kans voor hebben.