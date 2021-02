F1-teams gaan akkoord met engine freeze en sprintraces - Autoblog.nl

De FIA, de FOM en de Formule 1-teams hebben vandaag de koppen bij elkaar gestoken en de uitkomst is nu officieel bekend!

Vandaag was een belangrijke dag voor de Formule 1 en in het bijzonder voor een zeker team dat vernoemd is naar een energiedrankje. Er is namelijk gestemd over het bevriezen van de motoren, ook wel bekend als de engine freeze. De uitslag van de stemming moest de doorslag geven of Red Bull wel of niet de de Honda-motor verder gaat ontwikkelen.

Engine freeze

De FIA, de FOM en de teams hebben vandaag om de tafel gezet en hun zegje gedaan over een engine freeze vanaf 2022. De FIA heeft nu de uitkomst wereldkundig gemaakt: de teams zijn unaniem akkoord gegaan met het plan.

Red Bull

Bij Red Bull kan de champagne dus open. Zonder de engine freeze zouden ze namelijk een probleem hebben, nu Honda zich terug heeft getrokken. Red Bull kon de motor namelijk wel overnemen, maar ze hebben niet de middelen om die de komende jaren door te blijven ontwikkelen. Nu de engine freeze erdoor is wordt deze optie wel rendabel.

Kalender

Een ander agendapunt was de Formule 1-kalender van dit seizoen. Daar was namelijk nog een leeg plekje: de derde race, die op 2 mei gehouden moet worden. Ook daarover zijn de teams vandaag bijgepraat. De FIA bevestigt nu officieel dat dit plekje op de kalender bestemt is voor de GP van Portugal.

Sprintraces

Naast de engine freeze kwam er nog een ander hot item op tafel: de sprintraces. Ook met dit plan hebben de teams ingestemd. Er is dus groen licht, maar de details moeten nog uitgewerkt worden. De FIA laat daarover nog niets los. Naar verluidt is het plan om de sprintraces dit jaar tijdens drie GP’s uit te proberen: die van Canada, Italië en Brazilië.

Onder het publiek zijn meningen over de sprintraces nog enigszins verdeeld, maar uitproberen kan in principe weinig kwaad. Als het niet blijkt te werken kan altijd nog besloten worden om er niet mee verder te gaan. Hoe het ook uitpakt: het is in ieder geval een interessante ontwikkeling.