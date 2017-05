Dit wordt de meest epische autoroute aller tijden

Toch iets anders dan de A2 tussen Utrecht en Amsterdam.

Nog niet zo heel lang geleden was jullie aller @Wouter op zoek naar de beste rijdersweg van Nederland. We worden in ons kikkerlandje niet echt verwend met inspirerende asfaltlinten, dus was de keuze snel gemaakt. Uiteraard moeten we verder over de grens kijken naar de echt gave wegen. We kennen allemaal het gebied rond Adenau, de Stelviopas en route langs Costa Di Amalfi. Maar binnenkort komt daar De Godfather Van Alle Rijderswegen bij: de Ruta de los Parques.

De Ruta de los Parques begon zijn leven als ‘Route 7’. Deze werd gebouwd door 10.000 soldaten in opdracht van de Chileense dictator Pinochet. Deze 1200 kilometer lange weg kruist door het bijna onbewoonbare gebied van Patagonië in Zuid-Chili. Deze weg, die later Carretera Austral werd genoemd, loopt dwars door kustregenwouden, gletsjers en berglandschap (Andes).

Deze weg is al geopend in de jaren ’80, maar de bouw werd nimmer gestaakt. Het is de bedoeling de bouw af te ronden tot het zuidelijkste puntje van Chili. De weg is in totaal 2.400 km lang en loopt door 17 natuurparken. Dankzij die parken zal de naam nog eenmaal worden omgedoopt tot Ruta de los Parques (parkenrroute). De weg zal voor een groot gedeelte onverhard zijn.

Dan rest natuurlijk alleen nog de vraag welke auto hiervoor het meest geschikt is? Drie antwoorden zijn niet mogelijk: Ford Mustang Boss, Lotus Esprit V8 of Porsche 928. Het voormalig presentatie-trio van TopGear reed in de nadagen van het het programma met genoemde achtcilinders in deze contreien. Ondergetekende gaat voor een Toyota 4Runner met alle accessoires uit de TRD catalogus. Het moet natuurlijk allemaal wel heel blijven en zo’n 4Runner komt bijna overal. Daarbij vind ik het een bijzonder stoere, sympathieke en pretentieloze auto.

Dan is het nu het woord aan jou, de trouwe lezer! Welke auto kies jij voor deze trip en dan vooral: waarom? Laat het weten in de comments!