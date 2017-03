Formule 1 teams zijn bang voor brandstoftekorten

Met de ingang van de nieuwe regels mogen Formule 1 teams komend seizoen meer brandstof meenemen dan vorig seizoen. Maar tóch zijn ze bang dat dit niet genoeg gaat zijn.

Een F1-auto mag gedurende seizoen 2017 maximaal 105 kilogram brandstof aan boord hebben, wat gelijk staat aan 142 liter. Dat is 5 kilo (7 liter) meer dan afgelopen jaar omdat de regelgevers ook wel inzagen dat meer rol- en luchtweerstand een probleem zou kunnen worden voor de brandstofconsumptie. Maar nu de tests in Barcelona achter de rug zijn, zijn een aantal teams toch wat zenuwachtig geworden.

Dan is het mooi dat auto’s naar verwachting drie á vier seconden sneller een ronde zullen gaan afleggen en dat de banden langer meegaan, maar wat als men de laatste drie rondjes in eco-modus rond moet tuffen om de streep te halen? Dat doet toch wel een beetje afbreuk aan de sensatie, vinden jullie ook niet? Volgens Auto Motor und Sport waren de rekenbazen van Mercedes, Ferrari, Honda en Renault allemaal verrast door de hoge verbruikscijfers, die volgens de berekeningen tijdens de ontwikkeling van de auto een stuk lager hadden moeten zijn. Met name Melbourne, Bahrain en Sotsji zouden problematisch kunnen worden. In ieder geval hebben we dus meteen na de eerste race duidelijkheid.

Een oplossing lijkt nog niet direct in zicht, maar hypermilen lijkt ons niet bevorderlijk voor de competitie. Wellicht kan de FIA de teams nog iets meer brandstof toestaan in de reglementen?