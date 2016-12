Gallery: MINI’s nieuwe dakar wapen inclusief zes-in-lijn

Een nieuwe MINI Countryman betekent ook de komst van een nieuwe zandhaas. Maak nader kennis met de MINI John Cooper Works Rally.

MINI heeft een grote naam hoog te houden in rally’s. Niet alleen van toen het merk nog Mini heten zonder ALL CAPS, maar ook meer recentelijk hebben de Duitse Britten behoorlijk gepresteerd in de racerij. Hoewel ze in 2016 de Dakar-titel moesten laten aan Peugeot wonnen ze de gruwelrally die dwars door Afrika Zuid-Amerika loopt van 2012 tot en met 2015 vier keer achter elkaar met de MINI ALL4 Racing.

Er rust dus een behoorlijk grote druk op de nieuwe John Cooper Works Rally om de prestaties van zijn voorganger te evenaren. Gelukkig heeft het rallykanon daarvoor de nodige wapens in huis. Onder de kap huist een op satansap lopende 3.0-liter grote zes-in-lijn van moeder BMW, goed voor 340 pk en 800 Nm bij 1.850 toeren per minuut. De motor had wat meer power kunnen leveren, maar een verplichte restrictor met een doorsnede van 38 millimeter snijdt de zespitter enigszins de adem af.

Via een sequentiële zesbak van SADEV wordt het geweld doorgevoerd naar alle vier de wielen. Daarmee bewandelt MINI een andere weg dan concurrenten Peugeot en Toyota, die met achterwielaangedreven auto’s aan de start verschijnen. In het reglement mogen auto’s met tweewielaandrijving lichter zijn dan vierwielaandrijvers en daarbij mag de veerweg een stuk langer zijn. Iets wat goed van pas komt als je over rotsen en duinen jaagt.

De MINI moet het dus doen met een wat kortere veerweg. Om dat nadeel te beperken hebben ze bij BMW de hulp ingeroepen van een stel Nederlanders. Niemand minder dan Reiger Racing Suspension uit Hengelo (spreek uit Hèng’loòh) verzorgt namelijk de vering en demping.

Wat tenslotte nog in het voordeel spreekt van MINI: ze zetten maar liefst zeven auto’s in met behulp van partner X-raid. Geen ramp dus mocht er onverhoopt eens eentje uitvallen. Check de sfeervolle plaatjes, in de gallery.