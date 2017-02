Gevonden! De knapste F1-coureur van 2017

Even geen discussies over de mooiste auto's. Dit is veel leuker.

Vanochtend is Tatiana Calderon namelijk gepresenteerd als ontwikkelingsrijder bij Sauber. De van origine Zwitserse renstal heeft alle vertrouwen in de 23-jarige Colombiaanse, gezien het feit dat ze is opgenomen in het Young Driver Development Programme. Bovendien is Calderon de eerste vrouwelijke F1-coureur sinds Susie Wolff, die in 2015 voor het laatst een Williams bestuurde.

Sauber profileert zich toch al redelijk als de #girlpower renstal van de Formule 1, aangezien ze nog steeds Monisha Kaltenborn als teambaas hebben. Deze hartsvriendin van Giedo van der Garde verwelkomt Calderon met warme woorden, waarin ze aangeeft de Colombiaanse te zullen helpen bij haar ontwikkeling. Tatiana zelf is natuurlijk hartstikke blij met haar nieuwe job en ze bedankt Sauber voor het in haar gestelde vertrouwen.

Over Colombiaanse F1-coureurs gesproken: iets oudere fans herinneren zich nog de behoorlijk uitgesproken Juan-Pablo Montoya. Laten we hopen dat Calderon de F1 weet te shocken met eenzelfde dosis spiciness. Een lijstje met vrouwelijke F1-coureurs check je HIER.

Dank aan Stef voor het tippen!