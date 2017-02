Gnocchi! STR onthult de STR12 [updated]

En hij heeft verrassende kleurtjes. Last but not least?

Eigenlijk zou de STR12 al om half vijf voorgesteld worden aan het publiek, maar Toro Rosso stelde de presentatie uit tot 18:00 uur. Naar verluidt waren er wat probleempjes met de Renault krachtbron tijdens het maken van filmopnames met de nieuwe auto. Zoals Scooby Doo zou zeggen: Ruh-roh.

Enfin, voorafgaand aan het moment supreme slingerde het team op haar Twitter-pagina al de nieuwe helmdesigns van Carlos Sainz en Daniil Kvyat de wereld in. Wat direct opviel: de helmen zijn mat. Zou dat een voorbode zijn van een matte Toro? Inmiddels weten we het antwoord en dat luidt neen! Maar het team heeft wel een geheel nieuwe livery. De vorige was overigens ontsproten aan de hersens van Jos Pirkner, een bekende Oostenrijkse kunstenaar.

De looks van een Formule 1 auto zijn belangrijk, maar nog belangrijker is of ‘ie ook een beetje hard gaat. Het voordeel voor het team waar Max vorig jaar nog vier races voor reed is dat ze dit jaar weer beschikken over een motor van Renault. Dankzij de fittie die Red Bull aan het einde van 2015 uitvocht met de Franse fabrikant, ontstond vorig jaar een vervelende situatie voor Toro Rosso. Zij moesten opeens uitwijken naar een Ferrari-motor, die gedurende het jaar niet geupdate werd. Dat zorgde voor een flinke daling van de prestaties naarmate het jaar vorderde. Dat probleem hebben ze dit jaar dus niet. Wel is het uiteraard afwachten hoe goed de Renault motor überhaupt is.

Daar waar de mannen van RBR bouwen op Adrian Newey en zijn team, hopen ze bij STR dat James Key de sleutel tot succes is. Geen hele gekke gedachte, want Key heeft voorheen nuttig werk verricht voor onder andere Jordan, Spyker, Force India en Sauber. Dat lijstje klinkt wellicht niet heel indrukwekkend, maar gedurende zijn aanwezigheid bij deze teams deden ze vaak wat stapjes vooruit. Net als bij de RB13 zien we ook hier een haaienvin.

Achter het stuur zit hetzelfde duo dat vorig jaar het seizoen afmaakte na de promotie van Max. Als Daniil Kvyat weer een beetje bijgekomen is van zijn demotie zal het daar dus niet aan liggen. Beiden hebben in het verleden laten zien dat ze het nodige talent hebben.

Ik durf het dan ook wel aan om te stellen dat de mannen van French Toast dit jaar hoger gaan eindigen in het kampioenschap dan vorig jaar, toen ze zevende werden. Ik gok op P5 bij de constructeurs, maar misschien kan het wel P4 worden als het echt een beetje meezit.

UPDATE: Toro Rosso heeft inmiddels een rits pica’s vrijgegeven van de STR12. Check de bolide vanuit alle hoeken in de gallery.