‘Goedkopere Aston Martin DB11 wordt binnenkort onthuld’

Het uiterlijk van de DB11 met een veel vriendelijker prijskaartje.

Vooralsnog is de Aston Martin DB11 (rijtest) enkel te bestellen als coupé. Later zal er nog een Volante komen, maar daar blijft het niet bij. Uit China komt namelijk het bericht dat de Britse autofabrikant met een nieuwe instapper gaat komen. De goedkopere DB11 zal naar verluidt gepresenteerd worden tijdens de autoshow van Shanghai in april.

Onder de kap niet de twin-turbo V12. Wel de 4.0 twin-turbo V8 van AMG. Het blok dat we kennen van de AMG GT, C63 en andere Mercedes-AMG-modellen. Volgens CarNewsChina zal het blok worden geknepen met een vermogen van 530 pk. In de Mercedes-AMG E 63S levert dezelfde motor 612 trappelende paarden. Potentie genoeg dus.

De geruchten dat Aston Martin een V8 zou lepelen in de DB11 klonken al eerder. De nieuwe instapper zal de directe concurrent worden van de Bentley Continental GT met V8. Dat Aston Martin kiest voor een lancering in China is geen toeval. In het Aziatische land heffen ze (extra) belasting op de motorinhoud. Het blok van AMG valt nét buiten een duurdere categorie waardoor de DB11 met V8 een stuk voordeliger zal zijn in vergelijking met het topmodel. Daarnaast is China booming en boeken steeds meer autofabrikanten verkooprecords in het enorme land.