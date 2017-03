Häftigt! De nieuwe Volvo XC60 in Polestar pak

Zo moet 'ie er uit gaan zien.

In Genf werd het doek afgehaald va de nieuwe Volvo XC60. Daar iedereen tegenwoordig een Volvo wil, was het een van de populairste modellen van de show. Leuk natuurlijk zo’n premium mid-size SUVje, doch zoals duidelijk naar voren kwam in onze rijtest met de GLC43 AMG heb je als merk een hete variant nodig om de hetere MILFs aan te trekken.

Of Volvo ook daadwerkelijk op de proppen komt met iets in deze richting valt nog te bezien. Een nadeel voor het merk in dit opzicht is dat ze alleen nog maar vierpittertjes fabriceren. De concurrentie doet weliswaar ook aan downsizing, doch bij hen kan je voorlopig in ieder geval nog terecht voor zespitters.

Om toch aan de nodige pk’s te komen moet Polestar daardoor noodgedwongen inzetten op de nodige elektropower voor toekomstige modellen. Volvo Cars of North America eindbaas Lex Kerssemakers bevestigde eerder dit jaar dan ook dat toekomstige Polestar modellen gebaseerd zullen zijn op de techniek in Volvo’s T8 modellen.

Aan de ene kant is dat misschien niet het nieuws waar diehard benzinehoofden op zitten te wachten. Maar we kunnen het ook positief bekijken: er komen dus nog echte Polestar modellen aan. Misschien zelfs wel in dat fijne, felle blauwe kleurtje. Het laatste werk wat we va Polestar gezien hebben was namelijk nogal lafjes.

Photoshop-afficionado X-Tomi heeft in ieder geval vast een voorproefje genomen op een XC60 Polestar. Kan je best mee aan komen zetten bij de IKEA, toch?