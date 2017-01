Hier, de duurste Golf van Marktplaats

Trek de knip maar vast.

Jazeker, we hebben een Golf GTI Clubsport S voor je gevonden! In Nederland! Vooruit, da’s niet helemaal waar, want niemand minder dan Rachid heeft er eentje gevonden. Desalniettemin is dit je kans om de heetste Golf van het moment aan te schaffen. Van de GTI Clubsport S kwamen slechts 10 exemplaren naar Nederland dus heel veel kom je er onderweg naar je werk niet tegen.

Dit is dan ook niet echt een woon/werk-ridder, maar een behoorlijk uitgeklede circuitauto die bedoeld was om het FWD-record op de Nürburgring aan barrels te rijden. Dat lukte. Sterker nog: het lukte tot tweemaal toe! De opgefokte viercilinder levert een fijne 310 pk, op een zeer bescheiden wagengewicht van 1.285 kg. Het interieur is vrijwel compleet gestript en dus is er geen plek voor koters. Wel zit er een rolkooi in én heb je behoorlijk wat ruimte voor de boodschappies.

Al die cijfers in combinatie met racy rijeigenschappen resulteerden in een ‘Ringtijd van 7:47,19, de video kijk je HIER terug. De vanafprijs voor een nieuwe GTI Clubsport S lag op een stevige 50.390 euro. De verkoper van deze Golf doet er nog even 10k bij en hangt een prijskaartje van 59.266 euro aan de Golf. Let wel: hij is nieuw en er zijn maar 400 exemplaren van gebouwd. Liefhebbers in de zaal?

Dank aan Rachid voor het tippen!