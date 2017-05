Huracán LP 620-2 Super Trofeo bij Londense dealer

De best verkopende Lambo-dealer ter wereld heeft een exclusief speeltje in handen.

Een échte racer. Dat is deze LP 620-2 Super Trofeo. De Huracán werd door Lamborghini in 2016 gebruikt voor de Blancpain Super Trofeo Series. De stier heeft slechts een halfjaar dienst gedaan en op de teller staan 4.000 gereden kilometers.

Aan H.R. Owen de taak om het ding te verkopen. De auto is lichter, sneller en een stuk extremer dan de reguliere variant. Zelfs de Huracán Performante komt niet in de buurt als het gaat om bruutheid bij deze Super Trofeo. De raceauto weegt 1.270 kilogram en zoals de naam al weggeeft worden alle 620 paarden losgelaten op de achterwielen. Daar staat tegenover dat een kenteken op dit voertuig niet mogelijk is.

De Lamborghini heeft een prijskaartje van 200.000 pond exclusief belastingen gekregen. Dat komt ongeveer neer op omgerekend 231.000 euro. Lul 199.500 pond van de prijs af en je hebt een prima Junkyard-racer! Wel het vermogen wat terugschroeven om aan de regelgeving te voldoen..