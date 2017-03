Inhaalacties in de Formule 1: een cijferoverzicht

Het moet maar eens afgelopen zijn met dat gezwam over een vermeend gebrek aan inhaalacties in de koningsklasse van de autosport. Tijd voor harde cijfers!

In de 20 jaren die ik Formule 1 kijk wordt vrijwel continu geklaagd dat de boys te weinig zouden inhalen. Auto’s qua breedte zijn nu eenmaal geen motoren (wist je nog niet hè?) en door de aerodynamische eigenschappen wordt de luchtstroom achter een F1-auto verstoord. Zodra de coureurs vlak achter elkaar zitten mist de achterste rijder dus de nodige downforce, waardoor de bochtensnelheden omlaag gaan en de afstand automatisch wat groter wordt.

Genoeg gezwats, we pakken er cijfers bij! De mannen van Clip the Apex hebben van elk F1-seizoen vanaf 1980 de inhaalstatistieken in kaart gebracht. Superchill, want dan hoeven wij geen 67 seizoenen aan F1-races terug te kijken. Interessant om te zien is dat het aantal inhaalmanoeuvres vanaf 1980 eigenlijk steeds verder afneemt, wat te maken heeft van de toenemende rol die aerodynamica in de F1 speelt. Vanaf 2009 gaat de grafiek steil omhoog en da’s inderdaad het gevolg van de introductie van DRS.

Natuurlijk is de huidige stand van zaken het interessantst. Om met het belangrijkste cijfer te beginnen: in 2016 werd 1.030 keer ingehaald, gemiddeld ruim 49 keer per race. In 2009 waren dat er nog 14 per race en (dieptepuntje coming) in 2005 slechts 10,74. Conclusie: het is allemaal nog niet zo erg gesteld met dat inhalen, zeker nu Max Verstappen rookie-af is en goed warm begint te draaien.

Verder was de laatste Grand Prix van China de race met de meeste inhaalacties ooit, vanaf 1980 dus. Toen werd maar liefst 161 maal van positie gewisseld. Het complete seizoen met de meeste inhaalmanoeuvres was 2011. Dat jaar werden 1.152 coureurs door collega’s voorbijgereden. We hadden het net al over 2005, maar in 1996 was het nog treuriger gesteld. Over een heel seizoen werden slechts 186 inhaalacties. @Dizono, weet je zeker dat dit zo’n geweldig autosportjaar was?

Neem vooral een kijkje op de bronsite voor meer interessante stats. Zoals je zult zien gaat het wat inhalen betreft beter met de Formule 1 dan ooit. Een lijstje met acht sappige inhaalmanoeuvres uit heden en verleden check je HIER.