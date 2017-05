Irre! Vettel heeft pre-contract met Mercedes voor 2018?

Dat is in ieder geval de claim van een doorgaans goed ingevoerde journalist.

De Italiaanse journalist Leo Turrini claimt dat Sebastian Vettel een pre-contract getekend heeft met het team van Mercedes om in 2018 voor de Duitse renstal in de Formule 1 uit te komen. Niki Lauda zou dat in vertrouwen aan enkele van zijn vrienden te kennen gegeven hebben tijdens de wintertests. Eerder uitte amateur-drummer Eddie Jordan ook al woorden van deze strekking. Uiteraard werd alles ontkend door het team van Mercedes.

Sebastian zou na het vertrek van Rosberg al benaderd zijn door Mercedes, maar hij zat nog een jaar vast aan zijn contract bij Ferrari. Ferrari én Vettel beleefden vorig jaar een matig seizoen, waardoor een overstap meer voor de hand zou liggen. Dit jaar gaat Ferrari echter als een speer. Het rode team lijkt het op het moment zelfs een nipte voorsprong te hebben ten opzichte van de Silberpfeile.

Bij Mercedes staat Lewis ook voor 2018 nog onder contract. Bottas daarentegen schijnt maar een deal te hebben voor één jaar. De Fin zou dus het kind van de rekening kunnen worden, zeker als hij dit jaar verzuipt ten opzichte van teamgenoot Hamilton. In de eerste drie races van het jaar had het daar overigens alle schijn van, maar Bottas revancheerde zich in Sochi.

Als Bottas het goed blijft doen en Vettel kampioen wordt met Ferrari, zien we de move eigenlijk niet gebeuren. Maar je weet het nooit in de Formule 1. Seb lijkt zich in ieder geval wel in de ideale positie gemanoeuvreerd te hebben. Als een echte puppetmaster heeft hij de twee topteams kennelijk voor het uitkiezen.

Een mogelijke reden dat Vettel tóch weg zou willen bij zijn huidige team is dat mattie en teamgenoot Kimi Raikkonen op de schopstoel zit in Maranello. Binnen het team zou de gedroomde vervanger van de Fin naar verluidt Ricciardo zijn. Hoewel Vettel het naar buiten toe niet zal toegeven, zit hij waarschijnlijk niet te wachten op een hereniging met de coureur die hem in 2014 versloeg bij Red Bull.

Het laatste scenario zou zijn dat Hamilton en Vettel van zitje ruilen, maar dan moet Hamilton zijn contract bij Mercedes in willen leveren. Of dat het geval gaat zijn zal ook in grote mate afhangen van de prestaties van LH44’s team dit jaar en van de verstandhouding met VB77. Kortom, wordt vervolgd.



