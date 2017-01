Jaguar én bed in de garage van dit Utrechtse huis

Heb je altijd al gedroomd van een nachtje met een wilde poes?

Dan kom je van een koude kermis thuis, want wat van een afstand een XJR met 4.0 supercharged V8 lijkt, is in werkelijkheid een XJ8 met een atmosferische 3.2. Niet getreurd want de Jag zit toch niet bij het huis inbegrepen en de toekomstig eigenaar van dit Utrechtse optrekje kan dus gewoon zelf bepalen wat hij in zijn slaapkamer zet.

Je leest het goed, deze garage is alleszins niet ingericht als een garage. Ja, er is een grote garagedeur en er is ruimte om één of zelfs twee auto’s te stallen, maar verder is de wat steriele ruimte ook voorzien van gordijnen, een glazen portiek, wat kasten, een wereldkaard en zelfs een comfortabel tweepersoons bed.

Via de wenteltrap kom je op een iets conventionelere bovenverdieping, al is de strakke, moderne inrichting waarschijnlijk niet een ieders smaak. Zonder grote kasten en kunst aan de muur oogt het erg leeg, maar dat is natuurlijk eenvoudig op te lossen. Mooi detail is de trap naar de zolder, die lijkt te zweven. Dat je vanaf de wenteltrap middels een groot raam piekfijn uitzicht hebt op het ligbad, is dan weer een tikkeltje vreemd. Groene vingers kun je maar beter niet hebben, een claustrofobisch balkonnetje is de enige buiten die bij het huis hoort.

De woning ligt in de populaire Utrechtse buurt Buiten Witttevrouwen en heeft een vraagprijs van 749.000 euro.

Met dank aan @DonVincenzo voor de tip!