Kijken we binnenkort ein-de-lijk Formule 1 via internet?

Ecclestone zit nog niet achter de geraniums of er lijkt een technologische revolutie los te barsten in de Formule 1.

Met technologische revolutie doelen we nu even niet op de auto’s zelf (al verandert ook op dat vlak een hoop), maar op ons eigen kijkplezier! Het is vanaf nu namelijk technisch mogelijk om F1-camerabeelden rechtstreeks het web op te knallen en het lijkt aannemelijk dat het binnen afzienbare tijd dus ook niet meer nodig is om via de televisie naar races te kijken.

Volgens Tata Communications, de partij die het technische gedeelte verzorgt, ging veel tijd zitten in het bestrijden van vertraging, een verschijnsel dat vaker optreedt bij uitzendingen via internet. Tata zegt nu echter dat het euvel is opgelost en dat je op je tablet of telefoon dus exact hetzelfde te zien krijgt als op je televisie. Want zodra die internetuitzendingen live gaan, wil je het natuurlijk wel op 10 schermen tegelijk bekijken!

Wel geeft Tata aan dat het commerciƫle gedeelte op moment nog niet helemaal geregeld is. Wel bieden internetuitzendingen natuurlijk plenty technische mogelijkheden om de kijkers te verwennen met fraaie beelden en nog meer info, voor wie nog niet tureluurs werd van alle grafiekjes en tabelletjes. Daar komt die vertraging weer om de hoek kijken, want met nieuwe technieken zou het mogelijk worden om de race bijvoorbeeld via je televisie te volgen terwijl je op je tablet de cijfers in de gaten houdt.

De vooruitzichten zijn in elk geval gunstig en het lijkt erop dat Liberty Media wel met de tijd meegaat. Bernie Ecclestone had immers weinig fiducie in internet, sociale media en andere hippe zaken. Kostte de Formule 1 een hoop kijkers en hemzelf z’n baantje.