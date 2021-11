Nieuwe Integra is dan ein-de-lijk hier!

We kunnen eindelijk een blik werpen op de nieuwe Integra.

Vertrouw nooit op een autofabrikant die een auto in het geel lanceert. Meestal betekent het dat het model braver is, dan het pretendeert te zijn. Of omdat er weinig nieuw is. Zo koos BMW specifiek voor knaloranje voor de M3 GTS als enige mogelijk kleur vanwege het simpele feit dat het gewoon een M3 E92 met spoiler was. Het budget was op na de motor- en chassisaanpassingen.

Of wat te denken van de VX Fox. Overal zag je felgele en knalrode auto’s bij de introductie, terwijl het wetenschappelijk bewezen is dat je met een grijze of zwarte VW Fox letterlijk onzichtbaar door het verkeer kunt bewegen.

Indy Yellow

Dat gevoel bekruipt ons bij het zien van de eerste persplaten van de Acura Integra. Vannacht heeft Acura Acura, het luxemerk van Honda, het doek getrokken van de nieuwe Integra. De auto valt direct heel erg op, mede dankzij de felgele lak (Indy Yellow), zwarte wielen en enorme stickers op de zijkant. De achterzijde is wel erg fraai, maar een plat achterlicht met INTEGRA in de bumper is eigenlijk niet voldoende.

Ondanks de typische Acura-neus, zien we duidelijk wat invloeden van de Honda Civic. Logisch, de twee delen elkaars platform en veel techniek. Over techniek gesproken, onder de kap ligt een 1.5 viercilinder VTEC-turbomotor. In de Civic is deze goed voor 200 pk, hoeveel de motor hier levert, wordt niet vermeld. Je kunt kiezen uit een automaat of een handgeschakelde zesbak.

Sportieve versie nieuwe Integra

Acura heeft al bevestigd dat van alle modellen er een sportieve ‘Type-S’ versie komt. In dit geval zou het goed mogelijk zijn dat de motor uit de Civic Type-R gebruikt gaat worden.

De Acura Integra is de rechtstreekse concurrent van de Audi A3 Limousine, BMW 2 Serie Gran Coupé en Mercedes-Benz A-Klasse sedan en CLA. De auto wordt volgend jaar in 2022 leverbaar als een 2023-model.