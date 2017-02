Koop deze beroemde én unieke BMW 125i

Zodra je de deur opentrekt hoor je het woord "premium" nog door de cockpit galmen.

Dat kan inderdaad maar één ding betekenen: met deze ex-demoauto heeft onze eigen chief tyre smoker Wouter in het verleden een heuse rijtest opgenomen. De beelden en het verslag bekijk je rustig HIER. Enfin, het gaat dus om een oude bekende, maar wat maakt deze 125i zo uniek?

Wel, het is een 1-serie die werkelijk met alle denkbare Performance-opties is aangekleed. De nieuwprijs bedroeg volgens de verkoper dan ook een heftige 71.785 euro! Nondejen, da’s een hoop geld voor zo’n klein ding. De 3.0 zes-in-lijn levert standaard 218 pk en 270 Nm. De 0-100 sprint is achter de rug in 6,4 tellen en de topsnelheid bedraagt 245 km/u. Een 130i of 1M Coupé is natuurlijk een paar klapjes sneller, dat geven we toe.

De cijfers hebben we gehad, het verleden van deze occasion is redelijk in kaart gebracht, dus zijn we er dan? Neen! De verkoper benadrukt dat op het onderhoud nooit is bespaard. Verder is de 125i niet gereden met slecht weer en stond het ding altijd veilig en droog in de garage. Als er tenminste niet mee werd gereden, dat spreekt voor zich.

Voor wie de proef op de som wil nemen heeft de verkoper alle onderhoudsdingetjes overzichtelijk onder elkaar gezet. Geïnteresseerden dienen in elk geval 24.950 euro mee te brengen voor deze Bimmer, die nog geen 83.000 kilometer heeft gereden.