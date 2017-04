Koop een huis in Amstelveen met een autolift

Als je de Gilera pakt run je binnen no-time Amsterdam.

Jazeker huisblog in da…house? Ditmaal bezoeken we de Noord-Hollandse parel Amstelveen. Deze gemeente ligt zo dicht in de buurt van Amsterdam, dat niet alleen de naam maar ook het logo op dat van onze hoofdstad lijkt.

Drie sterren, vier sterren, ach wie houdt de stand eigenlijk bij. Voor sommigen zal het feit dat je nét niet echt in Amsterdam woont een onoverkomelijk manco zijn van dit huis, maar voor anderen is het juist een enorm pluspunt. Beslis zelf in welk kamp jij thuishoort.

Feit is dat je in Amstelveen iets meer kans hebt om een vrijstaand huis te bemachtigen. Handig als je bijvoorbeeld schuiftrombone speelt in je vrije tijd, of als je een Jaguar F Type R (rijtest) in je inpandige garage wilt neerzetten doch niet direct ruzie met de buren wil.

Sprekende over inpandige garages: dit huis heeft er een! Er passen slechts vier auto’s in, maar daar staat tegenover dat er ook een lift aanwezig is voor de vierwielers. Het huis stamt uit de jaren ’30, maar is voorzien van moderne gemakken als een automatisch stofzuigsysteem en een Piet Boon sauna in de achtertuin. Parketvloeren met een visgraatje dragen er zorg voor dat de juiste sfeer niet verloren gaat.

Met een woonoppervlakte van 413 vierkante meter beschik je in het huis over voldoende lebensraum. Je budget moet echter ook ruimbemeten zijn om het pandje op de kop te tikken: om de nieuwe eigenaar te worden moet je 2.250.000 Euro neertellen.