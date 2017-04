Lease maar: Peugeot 5008 of Skoda Kodiaq

Hoe wil jij je stoere zevenzitter hebben?

De opkomst van de MPV ging bijna net zo snel als het vertrek. In de jaren ’80 kwamen Renault en Chrysler met respectievelijk de Espace en Voyager. Deze full-size MPV’s bestaan nog steeds, echter in zeer aangepaste vorm. Het zijn nu hippe reispaleizen en rollende pakhuizen. Fraai zijn ze absoluut, maar ruimer en praktischer niet. Op een paar fabrikanten na is de grote MPV helemaal uit de gratie. Volgens de fabrikanten kwam dat deels door de almaar groter wordende Midi-MPV.

Maar ook dit type auto moet in populariteit inboeten. De reden is simpel te verklaren: cross-overs. Om aan te geven hoe snel deze markt aan het verplaatsen is, hebben we twee merken die niet dominant vertegenwoordigd waren in het MPV segment. Moederbedrijf PSA was er als de kippen bij om Citroen te voorzien van de Xsara en C4 Picasso, maar Peugeot kreeg pas in 2009 een eigen midi-MPV; de 5008. Voor Skoda geldt hetzelfde. Ondanks dat het de nuchtere tak van VW is, heeft het merk nooit een MPV-achtige gekend. Des te opmerkelijker is dat de sportieve tak Seat wél diverse MPV’s (Alhambra, Altea XL) in het gamma heeft gehad.

Nu zijn beide merken uitstekend vertegenwoordigd in een segment dat razend populair is: die van de praktische, compacte cross-overs. Beide auto’s zijn nog behoorlijk nieuw en interessant voor de man/vrouw die opzoek is naar een stoerder alternatief dan de traditionele midi-MPV. We zijn uitgegaan van redelijk pittige benzinemotoren en een behoorlijk luxe uitrusting. In onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Auto: Peugeot 5008 Blue Lease Premium 1.6 e-THP Skoda Kodiaq 1.4 TSI Greentech Style Aut. Catalogusprijs: € 41.050 € 40.230 Fiscale prijs: € 40.240 € 39.405,00 Leasetarief: € 630 € 635 Vermogen: 165 pk bij 6.000 tpm 150 pk bij 5.000 tpm Koppel: 240 Nm bij 1.400 tpm 250 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 206 km/u 198 km/u 0-100 km/u: 9,2 sec. 9,6 sec. Verbruik: 5,8 l/100km 6,3 l/100km CO2 uitstoot: 133 gram/km 143 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen zijn een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. Gezien het exclusieve karakter van de gekozen auto’s in dit artikel is de leaseprijs slechts een indicatie. De prijs kan zeer sterk afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Dat twee totaal verschillende filosofieën in real-life, op papier toch veel overlap vertonen. Beide auto’s zijn behoorlijk kloek voor hun segment. Er zijn wel een paar verschillen. De Peugeot is zoals je kunt zien sterker dan de Skoda, maar weegt ook nog eens 100 kg minder. De Skoda ziet er niet alleen groter uit, hij is het ook. De Peugeot heeft echter een 5 cm langere wielbasis. Belangrijk voor de caravaneigenaar: de Peugeot mag 1.350 kg trekken, fiks minder dan de 1.800 kg die je achter de Skoda mag hangen. Qua uitrusting zijn er geen grote verrassingen en dat is positief. In principe zit alles wat je nodig kan hebben erop. Dat ziet er niet eens zo verkeerd uit. Als je de configurator aanslingert en nul opties toevoegt is dit het keurige resultaat:

Peugeot 5008:

Skoda Kodiaq:

Exterieur

De verschillen hadden niet groter kunnen zijn. Laten we beginnen met de Peugeot. Het lijkt alsof er in de omgeving van Socheaux verdovende middelen in het leidingwater zit. Het is een zeer bijzonder ontwerp. De neus valt direct op dankzij de kenmerkende lampenwinkel. Aan de zij- en achterkant heeft Peugeot een geinig trucje gebruikt. Door een gedeelte van het dak zwart te houden, lijkt de 5008 compacter dan deze is. Met andere woorden: wel een vlot uiterlijk, gecombineerd met voldoende binnenruimte. Mocht je de auto op de plaatjes niet mooi vinden, zorg dan dat je hem in het echt ziet. Dit is typisch zo’n design dat het beste werkt in 3D.

De Skoda is veel behoudender. Met de Roomster en Yeti wilde het Tsjechische merk nog wel eens een uitstapje maken. Dat wil niet zeggen dat de Kodiaq een lelijke auto is. Integendeel. Het is gewoon een kloeke en ruime crossover. Ook hier aparte koplampen. Ergens leek het de ontwerpers een goed idee om de Kodiaq hele platte lampen te geven, maar de mistlampen konden daar niet in verwerkt worden waardoor ze er alsnog onder zitten.

Interieur

Ook aan het interieurdesign kun je zien dat de heren ontwerpers bij Peugeot veel meer vrijheid hadden om met iets leuks op de proppen te komen. Wederom enorm afhankelijk van je smaak, maar saai is het absoluut niet. Het stuur is bijzonder compact qua afmetingen, dat moet je ding zijn. Verder is het erg clean zonder kaal te zijn. De middentunnel is een plaatje om te zien. Puik werk.

Bij de Skoda zijn er absoluut geen verrassingen te vinden in het interieur. De Kodiaq heeft een heel rechttoe, rechtaan interieur. Het steekt overigens allemaal prima in elkaar en alles zit precies waar je het verwacht, maar echt een gevoel van luxe heb je niet direct. Ook in een duurdere uitvoering heb je niet het gevoel in iets bijzonders te zitten.

Rijden

Voor dit onderwerp kunnen wij ons wenden tot crossover-specialist @CasperH. De Peugeot maakt zijn uiterlijk waar door ook daadwerkelijk sportiever te rijden. Het is geen oncomfortabele auto, maar de nuance is aanmerkelijk meer naar een strak weggedrag dan lekker deinen. Mocht je door het SUV-gehalte van de auto denken dat de 5008 iets klaar kan spelen in het terrein, dan kom je van een koude kermis thuis. Maakt in principe niet uit, want het ruigste werk wat de 5008 waarschijnlijk moet doen is drempels in Almere-Hout trotseren. De bevindingen van Casper vind je in deze rijtest.

De Skoda Kodiaq is gespeend van welke vorm van sportiviteit dan ook. Het is vooral een heel erg comfortabele auto. Voor sommige mensen wellicht te comfortabel. De motor is minder potent dan de Peugeot en dat merk je wel, ook in combinatie met het hogere gewicht. Nu zijn dit soort cross-overs sowieso geen gooi- en smijtauto’s, maar zelfs Bert Visscher wordt rustig van rijden in een Skoda Kodiaq. De Skoda Kodiaq kun je met vierwielaandrijving krijgen en daarmee zou je, ook in combinatie met de grotere bodemvrijheid iets ruiger terrein kunnen opzoeken. De rijtest kun je hier bekijken.

Conclusie

Twee totaal verschillende benaderingen voor exact dezelfde doelgroep. Qua prestaties, prijs, ruimte, uitrusting en functionaliteit zijn de auto’s zeer aan elkaar gewaagd. Het grootste verschil zit ‘m in het karakter. De 5008 heeft die typische ‘Joie de Vivre’ terwijl de Kodiaq heel erg nuchter is. Dan is het nu aan u, waarde lezer. Voor welke auto kies jij? En nog belangrijker: waarom?

Meer leasemodellen vergelijken? Check leaseprijsvergelijker.nl.