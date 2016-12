Leasemaatschappijen: de hybride is dood

Dat zag niemand aankomen.

2016 gaat de boeken in als het laatste jaar waar de zakelijke rijder nog even snel een (plug-in) hybride op kenteken liet zetten met een gunstig bijtellingstarief. Volgend jaar is het helemaal over.

De NOS deed een Stichting Open Deur-onderzoek door te peilen bij leasemaatschappijen wat hun verwachtingen zijn voor het aankomende jaar. De conclusie is overal hetzelfde: Fok het milieu, lang leve de benzineauto. Autoverkoopcijfers van 2017 zullen gaan aantonen dat de overheid hard heeft gefaald met het tijdelijke systeem om ‘groene’ auto’s (op papier) een voordeliger tarief te geven.

Alle leaserijders over één kam scheren is overigens niet eerlijk. Sommige bedrijven motiveren hun medewerkers om te stekkeren. Daarnaast zijn er ook ondernemers die daadwerkelijk keurig laden en emissievrij door steden rijden: zoals het systeem ook bedoeld is.

De verstoorde automarkt zal zichzelf herstellen, denkt Martijn Versteegen van LeasePlan. De benzine- en dieselauto’s zullen volgend jaar weer in trek zijn bij de leaserijder. Dit zal echter een tijdelijke trend zijn. Zo zijn goedkopere elektrische auto’s onderweg.

Een Tesla Model S (aankoopadvies) of Model X (rijtest) zijn te duur voor de gemiddelde leaserijder. Met de komst van goedkopere groene rakkers zoals de Ampera-E en de Model 3 komt daar de komende jaren verandering in. Versteegen verwacht een doorbraak tussen 2018 en 2020. Tot en met tenminste 2020 genieten volledige elektrische auto’s van 4% bijtelling.

Foto via @thomcarspotter op Autojunk