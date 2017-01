Lezersvraag: wat is de meest nutteloze optie op jouw auto?

Collega @nicolasr vroeg zich af: hoe vaak gooien mensen nou écht die kraaienpoten uit de kofferbak om belagers van zich af te schudden...

Als autoliefhebber ben je uiteraard een graag geziene gast bij de lokale dealer. Als je handel in opties op de beurs namelijk een beetje goed gaat, weet die zich namelijk verzekerd van een klant die zich niet kan bedwingen als de optielijst tevoorschijn komt. Een maatje grotere wielen? Tsja het staat eigenlijk wel lekker. Toch maar de uitgebreide navi-unit? Zo’n klein scherm is ook maar niks…Voordat je het weet zit je voor de prijs van aan een kekke B-segmenter aan extra’s aan te gluren.

De zaken worden er niet makkelijker op gemaakt doordat vrijwel alle fabrikanten ook verschillende uitrustingniveau’s en/of optiepakketten aanbieden. Doordat de opties dan gebundeld zijn, betaal je er minder voor dan wanneer je ze los zou moeten kopen. Maar gebruik je al die spullen vervolgens ook als je de auto eenmaal hebt? BMW gaat in haar nieuwe modellen (5 serie rijtest) bijvoorbeeld flink los met gesture control, maar hoe vaak ga je daadwerkelijk gebarentaal spreken tegen je Bimmer?

Kortom, wij willen weten wat er op jouw auto zit dat je (vrijwel) nooit gebruikt. Misschien zit er zelfs wel iets op waar je je simpelweg aan stoort. Ik zou bijvoorbeeld helemaal gek worden van de legendarische elektronische binnenspiegelverstelling in de Mercedes W140 die te zien valt in deze cult classic.

Om af te trappen met de meest nutteloze optie op mijn eigen youngtimert: dat is uiteraard de Dynamic Stability Control. Vanwege mijn uitmuntende stuurkunsten is die geheel overbodig. Hashtag: famous last words.