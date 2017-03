Live: de Skoda Octavia RS 245 blaast je Gofl GTI weg

Binnenkort krijg je deze Tsjech met zijn dubbele koplampen in de achteruitkijkspiegel.

Maar of je dan net als 2Pac niks ziet dan je dromen die waarheid worden, dat is de vraag. Het front van de gelifte Octavia vergt namelijk nogal wat gewenning bij velen, om het zachtjes uit te drukken.

Waar we wel blij van worden is wat er nu onder het no-nonsense blik van de Oostblokker verstopt zit. Daar vind je weliswaar nog steeds een 2.0 TSI net als voorheen, maar inmiddels beschikt die over 245 pk. Dat is dus meer dan je krijgt in de standaard Golf GTI en net zoveel als in de GTI met Performance Pack.

Dat laatste is geen toeval, want onderhuids is de RS 245 feitelijk gewoon gelijk aan de Golf GTI met Performance Pack. Kenners weten dat dat behalve extra pk’s ook iets anders moois betekent. Jazeker, ook in de Skoda krijgt je nu dus dat diffje dat ervoor zorgt dat je geen bakken met overstuur hebt als je met verve een bocht neemt. Kortom, het is nu een nog betere optie voor snelle huisvaders. Alleen die koplampen…