Max Verstappen: wat er mis is met de RB13? Heb je een uurtje?

Zelfs als het zondagmiddag regent in Shanghai denkt Max het moeilijk te gaan krijgen in de race.

Max schoof vandaag aan voor de traditionele F1-persconferentie voorafgaand aan de race van zondag. Die persconferentie is trouwens iets anders ingedeeld dan voorheen. In het verleden werden er zes coureurs tegenover de leden van de media gezet, wat doorgaans uitmondde in een gezapige aangelegenheid. De gang van zaken was als negen van de tien keer hetzelfde.

Meestal werd er een vraag gesteld aan Max, Vettel, of LH44, gezien dit de head-honcho’s zijn in de F1. Deze coureurs beantwoordden vervolgens deze vraag, terwijl de anderen wat met elkaar babbelden of met hun telefoons zaten te pielen. Na het antwoord werd dezelfde vraag ook aan de andere vijf voorgelegd. Hun antwoorden begonnen dan op één van deze vier manieren:

1) Yeah, I think what MV33 said…

2) Pretty similar to what LH44 said…

3) I basically agree with what Seb said…

4) Bwoahhh…

Kennelijk is besloten het dit jaar volledig anders te doen. Dus is de persconferentie onderverdeeld in twee delen, met ieder drie coureurs. In dit geval mochten Nico Hulkenberg, Sebastian Vettel en Max Verstappen aanschuiven voor het eerste deel. In deel twee kwamen Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen en Carlos Sainz in actie. Maar wij waren natuurlijk vooral benieuwd naar de gedachtes van Max.

Op de vraag ‘do you expect to be closer to Ferrari en Mercedes this weekend in Shanghai’ antwoordt Max:

“I don’t know, we’ll find out.”

Een puike reactie. To the point en feitelijk correct. Maar dan komt het echte vuurwerk! Max wordt gevraagd naar de positieve maar ook de negatieve kanten van de RB13. Op welke vlakken is er verbetering nodig en moet er nog noeste arbeid verzet worden? Max ademt een keer diep in, rolt zijn ogen een tikje naar links en komt dan met een perfect getimede ‘zinger’:

“Do you have an hour?”

Hierna schakelt de racende wijsneus direct over op een glimlach en het echte antwoord:

“We need more load [downforce], we need more grip, we need more power…”

Eigenlijk precies datgene waar teamgenoot Ricciardo ook al achter gekomen is dus. Toch heeft vooral het grip aspect nog wel een speciale weerslag op de race in China dit weekend.

Er wordt namelijk slecht weer voorspeld, wat in eerste instantie een hoopvol bericht lijkt te zijn voor ons Max-fans. We hebben Brazilië 2016 immers nog vers in het geheugen. Maar Max waarschuwt dat het gebrek aan grip van de huidige auto wel eens roet in het eten kan gooien, zelfs als het nat is op de baan:

“I think last year, also our package in the dry was a bit better, a bit more competitive, so you know, you need also the grip from the car in the wet to do a good job.”

Regen wordt vaak als een ‘equalizer’ betiteld. Als het op topvermogen aankomt is dat grotendeels terecht, want het gaat er veel meer om of je dat vermogen op het asfalt krijgt. Daarvoor heb je echter wel een auto nodig met goede mechanische en aerodynamische grip. De RB13 ontbeert naar inschatting van Max beide enigszins. Of we VER dus direct aan de kop van het veld mogen verwachten als het daadwerkelijk regent op zondag, is net als de weersvoorspelling zelf twijfelachtig.