‘Mercedes gaat snijden in de line-up’

Geen niches vullen, maar precies het tegenovergestelde.

Mercedes is één van de weinige merken met een zeer breed aanbod aan cabrio’s. De AMG GT, C-klasse, E-klasse, S-klasse en G-klasse zijn allemaal met een open dak te verkrijgen en dan zijn er ook nog twee modellen die enkel als cabrio te verkrijgen zijn: de SL en de SLC.

Volgens Automobile Magazine gaat mogelijk het doek vallen voor het laatstgenoemde model, de SLC, voorheen bekend als SLK. Mercedes zou andere plannen hebben met de cabrio line-up. In dit nieuwe plan zou de SLC een overbodige auto worden. Waar de SL nu een zwaarlijvige cruiser is, moet de volgende generatie SL een behendigere 2+2 worden die op hetzelfde platform moet komen te staan als de AMG GT. Ook zou de hardtop van de SL worden vervangen voor een softtop om gewicht te besparen.

Dit maakt ook de toekomst van de S-klasse coupé/cabrio onzeker. Volgens het bericht zullen de toekomstige C- en E-klasse coupé/cabrio luxer worden uitgevoerd in ruil voor een hoger prijskaartje om niet in het vaarwater van eerdergenoemde modellen te komen. Dit zou de exit van de coupé- en cabriovariant van de S-klasse kunnen betekenen. Het is nu nog een hoop speculatie. Het is afwachten of Mercedes na een periode van niches vullen daadwerkelijk het mes gaat zetten in de huidige line-up.