Mercedes SL55 AMG klapt op exoot in Bleskensgraaf

Beide auto's brachten het er niet goed af. Herken jij de exoot in kwestie?

Het Nederlandse wagenpark is weer twee bijzondere auto’s armer. Volgens Alblasserdamsnieuws.nl klapten in Zuid-Holland vandaag twee auto’s op elkaar op de N214. Ter hoogte van de kruising met de Wijngaardseweg raakten de twee voitures elkaar. De ravage die volgde kan je zien op de foto’s. Beide bestuurders raakten bij de botsing gewond, we hopen uiteraard dat ze er weer herstellen van de klap.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar gezien de schade is de SL zo te zien in de flank geraakt door de neus van de SUV. Overigens konden we niet direct thuisbrengen wat voor auto dat was, maar na deliberatie op de redactie zijn we tot de conclusie gekomen dat het een Chevrolet Traverse is. Iedereen die dit direct zag krijgt een denkbeeldige autoblog-mok. De auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Image-Credit: Stefan van Aarle via alblassedamsnieuws.nl