Mercedes toont bevallige bips van vierdeurs AMG GT

Das Booty!

We wisten al dat deze eraan zat te komen. De ultieme sportsedan van Das Haus. Als ‘uitvinder’ van het segment van de vierdeurs coupé’s met de CLS (in 2004 al) gaat Mercedes nu een stapje verder. In plaats van een chique en sexy koets te draperen over reguliere E-klasse ingewanden, voegt het twee deuren toe aan een bestaande coupé. Een beetje zoals Aston Martin heeft gedaan met de Rapide.

In aanloop naar de Salon van Genève geeft Mercedes al een eerste teaser weg over de nieuwe auto. Uiteraard is de kont (gelukkig) nog steeds herkenbaar als AMG-GT (rijtest). De twee deuren lijken behoorlijk goed weggewerkt en zoals het een goede schets betaamd, zitten er geen banden om de gigantische (32″ inch?) velgen.

Nu zijn dat altijd typische concept dingetjes die het productiestadium nooit zullen halen, net zoals die aangezette diffuser en gecentreerde enkele uitlaat, hopelijk. Als je dat wegdenkt heb je een goed beeld van de nieuwe 4-deurs AMG-GT.

De Mercedes AMG GT familie is langzaam aan het uitbreiden. Eerst was er de AMG GT (al dan niet in ‘S’-Trim) in coupé uitvoering. Er is nu een keuze is uit een AMG GT (462 pk), AMG GT S (522 pk), GT C (557 pk) en GT R. Die laatste is er alleen als coupé). In welke uitvoeringen de 4-deurs versie komt is nog niet bevestigd, maar een ‘GT’, ‘GT S’en ‘GT C’ lijken aannemelijk.