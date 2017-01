Mercedes toont kont van nieuwe Hypercar

CLK GTR, ben jij dat?

De afbeelding is afkomstig uit een slideshow die Mercedes-Benz gaf op de CES in Las Vegas en toont het achterste van een onwijs dikke supercar, hypercar zo u wilt. De komst van die ultieme supercar kondigde Mercedes-AMG vorig jaar aan tijdens een evenement voorafgaand aan de autoshow in Parijs. Tegelijkertijd kregen we gelijk een eerste teaser in de vorm van een eenvoudig silhouette.

De luchthapper en staartvin die te ontwaren zijn op die eerste teaser, kun je ook terugvinden op het plaatje van de achterzijde. Daarnaast zien we louvres op de plek waar normale auto’s een achterruit hebben, een mooi eerbetoon aan de brute CLK GTR AMG uit de jaren ’90. Daarboven zitten nog een tweetal grote NACA-sleuven, dus het lijkt erop dat het blok achterin de hypercar flinke teugen lucht tot zich zal nemen.

Mercedes verklapte al dat deze hypercar de techniek van hun Formule 1-wagens naar de weg brengt. Kijk dus niet gek op als Mercedes haar snelste straatauto ooit gaat voorzien van een 1.6’je, zij het met turbo’s en hybride systemen waardoor het totaalvermogen boven de 1000 pk kan uitkomen. We kunnen niet wachten!