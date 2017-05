Miljaar! België verplicht stickers die niet bestaan

Het leest als een slechte Belgenmop, maar het is echt waar.

Hilariteit in België. Ben Weyts, de Vlaamse variant van Melanie Schultz van Haegen, heeft bij onze zuiderburen het schaamrood op de kaken gekregen. Zijn administratie bleek eigenaren van campers namelijk verplicht te hebben stickers in hun wagens te plakken die niet bestaan. Hoe zit de vork in de steel?

Het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn besloot vanaf april de Europese richtlijn te volgen om in campers stickers te verplichten op zetels waar men niet mag zitten tijdens het rijden. Deze maatregel, die enorm belangrijk is voor de veiligheid van de Europese burgers, is dan ook direct strikt nageleefd door de plichtsgetrouwe instanties die campers moeten keuren. Verschillende eigenaren kregen zodoende te horen dat hun camper niet voldeed aan de geldende richtlijn.

Het probleem is alleen, de stickers in kwestie zijn nog helemaal niet beschikbaar. Sterker nog, ze zijn nog niet eens ontworpen, zo bericht HLN. Ben steekt de hand in de boezem van zijn ondergeschikten:

“Mijn administratie is dat domweg vergeten. Ze is in de fout gegaan. Daarom komt er nu een overgangsperiode van 1 jaar. Tot dan vervalt de verplichting”

Tevens gaat Ben onderzoeken of de mensen die nu nog een keer naar de keuring moeten omdat hun campers zijn afgekeurd gecompenseerd kunnen worden.



