Moet deze Alfa Romeo er komen?

De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden

Alfa Romeo. Wie houdt er niet van? Ze zijn zelden perfect, maar op een of andere manier spreken ze altijd tot de verbeelding. Godzijdank is er nu een SUV (rijtest) en een volwaardige middenklasser (rijtest) om dan eindelijk aantallen te kunnen maken. We gaan voor nu even geen tijd besteden aan de productstrategie van Alfa Romeo straatauto’s, maar wel aan de race-activiteiten van het illustere merk.

Alfa Romeo heeft namelijk een behoorlijke naam op het gebied van Formule 1 racewagens. De Alfa Romeo P2 wist een enkele race te winnen, alhoewel de Auto Unions en Mercedessen in die tijden oppermachtig waren. In 1950 won Nino Farina met de Alfa Romeo 158 en een jaar later wint Juan Manuel Fangio met een Alfetta 159. Alfa Romeo keerde later terug als motorenleverancier, waaronder aan Brabham, met Bernie Ecclestone als teameigenaar en Gordon Murray als ontwerper. De Brabham BT-46 ‘Fan Car‘ weet één race te winnen. In de jaren ’80 runt AutoDelta het Alfa Romeo fabrieksteam. Niet met veel succes overigens. Volgens Ricardo Patrese was de 184T de slechtste auto waar hij ooit in gereden heeft.

linksboven: Alfa Romeo P2, Rechtsboven: Alfetta 159, Linksonder: Brabham BT-46 en Rechtsonder: AutoDelta 184T

Dus hoe zit het met een comeback? Rupertgraphic dacht hetzelfde en besloot zelf alvast aan de gang te gaan. Het resultaat heet Alfa Romeo F1 Concept. Niet bijster creatief, maar het dekt de lading uitstekend. Het donkerrood met de zwarte details en witte strepen staat bijzonder geslaagd. Nu maar hopen dat CEO Marchionne het in zijn hoofd haalt om zo’n project op te starten. Hij heeft merkwaardigere beslissingen gemaakt.