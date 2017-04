Nieuwe viercilinder voor de F-Type rolt van de band

Het was geen nare droom.

Zie hier het onomstotelijke bewijs dat Jaguar écht viercilinders gaat proppen in de F-Type. Het is minder erg dan je denkt. Ja het geluid is minder dan een V6, maar bekijk het van de positieve kant: over 15 jaar kun je een F-Type met vierpitter als occasion voor een schappelijke prijs op de kop tikken. Als we dan nog mogen autorijden natuurlijk..

De productiestart van de nieuwe motor ging uiteraard gepaard met een fotomomentje. De motoren rollen van de band in het Engine Manufacturing Center (EMC). Dit is een fabriek in Wolverhampton, Engeland. Niet alleen de nieuwe 300 pk sterke tweeliter viercilinder zal hier worden geproduceerd. Ook de 2.0 diesels met 150 pk, 163 pk en 240 pk worden in deze fabriek gebouwd.

De nieuwe motor die in de F-Type zal komen te liggen is de krachtigste viercilinder motor die Jaguar ooit heeft geproduceerd. In de fabriek werken meer dan 1.400 mensen. Meer dan 80 procent van de medewerkers wonen in de buurt van Wolverhampton. De fabriek heeft voor een boost gezorgd qua werkgelegenheid in de regio, aldus Jaguar Land Rover.