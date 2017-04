NU: speel F1 Teammanager tegen bezoekers en redactie

Denk jij dat je veel kennis hebt over de Formule 1? Ben je niet bang om de strijd aan te gaan met je favoriete Autoblog-redacteuren? Vuur dan snel onze F1 Teammanager aan en stel je eigen team samen!

Nu er reeds drie races verreden zijn in het F1-seizoen, achten we de tijd namelijk rijp om een heus F1-manager spel te introduceren. Afgelopen Grand Prix hebben we op de redactie stiekem al een testrondje gedaan. Dat mondde uit in een glorieuze overwinning voor @jaapiyo. Omdat deze wijsneus meteen een onoverkomelijke voorsprong pakte, hebben we na dat feit echter in meerderheid besloten dat het nog niet ‘om het eggie’ ging. Zodoende beginnen we in Rusland met een schone lei. Ook jij kan daar van profiteren, want voor de race in Sochi staat iedereen weer op zero points, zoals Olav zou zeggen.

Maar, hoe werkt het hele spel eigenlijk?

De basics

Om te beginnen storten we honderd miljoen Euro op je rekening. Met dit bedrag kan je aan de slag als Flavio in de dop. Voor elke race stel je een team samen, bestaande uit twee coureurs, een chassis en een motor. We kunnen vast verklappen: het budget is niet toereikend om Max en Lewis als coureurs te kiezen in combinatie met de motor van Ferrari als wildcard. Je zal zeker in het begin een beetje moeten roeien met de riemen die je hebt. Esteban Ocon doet het bijvoorbeeld ook vrij aardig, toch?

Je scoort punten op basis van de prestaties van je coureurs, chassis en motor. Maar dat is niet het enige voordeel van een goedlopend team. De marktwaarde van succesvolle onderdelen stijgt namelijk ook. De kunst is dus om laag in te stappen en op het goede moment wisselen, totdat je een topteam in handen hebt.

Extra punten voor juiste voorspellingen

Het is belangrijk om een goed team samen te stellen. Maar, mocht je de boot missen doordat jouw coureur onverhoopt uitvalt met een kapotte motor, is er nog een extra mogelijkheid je score wat op te vijzelen. Vóór elke race word je namelijk gevraagd wie de pole pakt, wie de race gaat winnen én wie de snelste ronde rijdt. Voor elke juiste naam die je noemt, verdien je tien punten. Speel je op safe en kies je Hamilton voor de pole, of durf je een gokje te wagen op Bottas? In Bahrein had je met een keuze voor die laatste iedereen de loef afgestoken.

Win dikke prijzen

Anderen de loef afsteken kan nog wel eens positief uitpakken. Behalve eeuwige roem (en eeuwige vermelding op Autoblog als winnaar van F1 seizoen 2017), liggen er voor de overachievers namelijk dikke prijzen in het verschiet. Helaas geen geld-prijzen, want dat is in Nederland verboden op basis van sportuitslagen. We hebben echter een enorme voorraad aan wannahaves zoals een extra-dikke Autoblog mok, gratis kaartjes voor events, meet and greets, trofeeën, maar uiteraard ook een premium account (kroontje!). Speaking of, veel vaste reaguurders met een premium account doen ook mee aan dit spel. Je kan je F1-kennis dus bewijzen door tegen hen te spelen.

Schrijf je in

Oké, je wil nu meteen aan de slag met je team. Inschrijven doe je via f1team.autoblog.nl! Deelnamekosten zijn slechts 5 Euro (iDeal) en eenmaal ingeschreven kun je ook ‘subleagues’ maken met je collega’s, je familie of vrienden. Laat ze zien dat jij als geen ander weet hoe de F1 werkt.. en laat zien dat je het beter snapt dan onze eigen redactionele kenners zoals @Casperh en @Wouter :)

Top tip: een auto opzettelijk laten crashen om de andere te laten winnen kan niet, maar als je het toch voor elkaar krijgt dan fronsen we afkeurend onze wenkbrauwen. Veel succes!