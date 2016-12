Occasion kies maar: Bentley Azure of AM DB9 Volante

Twee keer Brits, twee keer dakloos, twee keer 80.000 euro en slechts één keuze.

Terwijl de ijspegels uit je neus groeien en de mist als een wollen deken over het land hangt, is een cabrio wel het laatste waar de petrolhead aan denkt. Aan de andere kant: ze zijn nu goedkoper dan in de zomer en regeren is vooruitzien. Autoblog helpt je een handje met twee dikke Britten.

Bentley Azure, 1996, 38.123 km

Een tijdloze beauty die wellicht niet genoeg aandacht krijgt of heeft gekregen. De Azure is nooit een goedkope auto geweest. In het guldentijdperk (kom maar door met die PVV-comments) mocht je er gerust een miljoentje voor neertellen.

Voor dat geld kreeg je een loodzware cabrio met belachelijk weinig binnenruimte, road presence waar je U tegen zegt en een zijdezachte 6¾ liter V8 onder de kap. Diezelfde kap wordt geopend middels hydraulica, aangezien alleen professionele powerlifters het ding in hun eentje de lucht in krijgen. Hoe zo’n écht dikke Bentley rijdt dokterde onze Wouter uit, zijn rijtest check je HIER.

De motor levert 389 pk bij een koppel van 750 Nm. Deze bak is dan ook een cruiser en absoluut geen racer. Het kleurtje is perfect, zeker in combinatie met de iets lichtere kap. Prijs? 79.950 euro.

Aston Martin DB9 Volante, 2006, 57.613 km

Minder oud, minder groot, minder lomp en minstens even Brits. Bovendien is deze DB9 zo mogelijk nog tijdlozer dan de Azure. Sterker nog: Astons van deze generatie zijn perfect voor petrolheads met pk-verslaving, die niet bij elke tankbeurt hordes geïnteresseerden hoeft te vertellen hoeveel pk’s ‘ie heeft.

Over pk’s gesproken: de 5,9 V12 levert 450 pk. De automaat heeft zes verzetten, twee meer dan de Bentley. Verder manoeuvreer je de DB9 wat makkelijker door het verkeer omdat het niet zo’n lomp ding is als de Azure. De cruisefactor is nog steeds hoog en de vrouwtjes zien aan je auto nog steeds dat jij het helemaal gemaakt hebt. Andere positieve én minder positieve kanten van de DB9 ontdek je in onze occasionvideo.

Kosten zullen net als bij de Bentley hoog zijn, al gokken we dat het verbruik en het onderhoud van de DB9 iets beter binnen de perken blijven. Desalniettemin tik je voor deze fraaie cabrio 79.995 eurootjes af.