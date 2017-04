Officieel: de nieuwe 5-serie (G30) met extra beenruimte

Rek- en strekoefeningen doen. Het kan vanaf nu ook vanuit de G30 5-serie.

Via het nodige lekmateriaal was al enigszins bekend hoe de vernieuwde 5-serie (rijtest) er in een lange regenjas uit zou gaan zien. BMW heeft vandaag in Shanghai het doek getrokken van de lange limo en nu kunnen we de auto vanuit alle hoeken bekijken, middels een uitgebreide gallery.

De L-versie is 133 millimeter langer in vergelijking met een reguliere G30. BMW zegt tevens dat het nieuwe model 130 kilogram minder weegt dan de vorige lange vijf. De auto zal in de Chinese fabriek te Shenyang van de band gaan rollen.

Het model zal in het Aziatische land te bestellen zijn als 525 Li, 530 Li en als 540 Li. Standaard heb je een panoramadak en elektrische verstelbare stoelen. Voorlopig is de extra lange 5-serie exclusief voor de Chinese markt, maar het is niet ondenkbaar dat ook andere markten het model in de toekomst krijgen. Zo was de vorige lange Fünfer ook te bestellen in het Midden-Oosten en Mexico.