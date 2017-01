Officieel! De nieuwe Ford Mustang

Na de lekplaatjes is het nu tijd voor the real deal.

De Mustang is na ons grote 24 uurs-avontuur een AB-favourite. Helaas zorgt het belastingklimaat ervoor dat je bijkans een gaatje in het hoofd moet hebben om hier een V8 op kenteken te zetten en da’s natuurlijk de versie die je wilt hebben.

Uiterlijke wijzigingen nam collega @Dizono vanochtend al met je door. Er is echter genoeg nieuws te melden over het gebeuren onder de kap. Ford gaat er prat op dat dit de allerbeste Mustang ooit is, dat geeft alvast vertrouwen. Belangrijkste wijziging is het verdwijnen van de V6 uit het modellengamma.

Blijven over de 2.3 EcoBoost en natuurlijk dé 5.0 V8 uit de Mustang GT. Niet dat het met die viercilinder behelpen is, maar een coupé als deze vraagt om American Muscle. Beide krachtbronnen kunnen worden gekoppeld aan een vernieuwde handbak of aan een geheel nieuwe 10-traps automaat. Overigens geeft Ford (nog) niet vrij hoeveel pk’s beide motoren leveren.

Verder krijgen klanten meer personalisatiemogelijkheden dan ooit en geven de MagneRide-dempers de Mustang een wegligging waar zelfs de meest verstokte milieulobbyist jeukende handjes van krijgt. Vanaf de herfst gaat de ‘Stang in Amerika in de verkoop. Een rijtest met de vorige Mustang check je HIER.